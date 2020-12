Ventennale G8 di Genova, 5 borse di studio per una ricerca sui movimenti che portarono al luglio 2001

Genova. Comitato Piazza Carlo Giuliani, Osservatorio Repressione e Comitato Madri per Roma città aperta hanno deciso di guardare al ventesimo anniversario del G8 di Genova 2001 anche come invito allo studio, in un lungo periodo in cui le risorse umane ed economiche per l’istruzione pubblica sono state ridotte all’osso e il lavoro della ricerca è stato svilito.

Per questo hanno indetto un bando per cinque borse di studio da destinare a studenti/esse del quinto anno delle scuole superiori che presentino una ricerca sulla storia e sui percorsi politici dei movimenti che sono venuti a Genova nel luglio 2001.

L’invito, nella consapevolezza che “le lotte politiche sono molto complesse, costantemente ridefinite da processi storici e sociali” è rivolto ai

giovani che non hanno vissuto sulla propria pelle l’esperienza del G8 2001, a studiarla concentrandosi in modo originale soprattutto su uno dei seguenti temi:

... » Leggi tutto