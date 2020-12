Via Turati, cerca di forzare uno scooter e infastidisce due donne: denunciato

Genova. I poliziotti delle volanti lo hanno trovato barcollante mentre cercava di forzare uno scooter in via Turati. E’ successo ieri sera intorno alle 23.

Protagonista un libico di 34 anni che è stato accompagnato in Questura per l’identificazione. Nel frattempo alla sala operativa erano arrivate due segnalazioni di altrettante donne che erano state molestate e aggredite fisicamente dal libico poco prima rispettivamente in piazza Caricamento e in via S. Luca.

