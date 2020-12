Accertamenti buoni spesa, l’amministrazione ingauna replica a Ciangherotti: “Non sono di competenza comunale”

Albenga. In questo periodo sono stati fatti accertamenti sulla prima tranche di buoni spesa – come avvenuto in tutta Italia – da parte della Guardia di Finanza che ha riscontrato la presenza di dichiarazioni false nella compilazione della domanda da parte di alcuni utenti.

“Ancora una volta il consigliere Ciangherotti vuole strumentalizzare ogni accadimento per ‘farsi pubblicità’. In merito agli accertamenti ribadiamo che la competenza è della Guardia di Finanza che opererà al fine di perseguire eventuali illeciti”, dichiara l’assessore alle politiche sociali Marta Gaia.

