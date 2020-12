Bordighera, bagarre in consiglio comunale su mozione Rivieracqua

Bordighera. Dopo una lunga discussione, il consiglio comunale di Bordighera ha votato all’unanimità la mozione a salvaguardia del servizio idrico integrato del comune con la quale l’assise ha dato mandato al sindaco Vittorio Ingenito e all’ex sindaco e attuale consigliere di minoranza Giacomo Pallanca di avviare un dialogo con commissario ad acta di Rivieracqua Gaia Checcucci per approfondire, si legge nel documento, «le questioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società Rivieracqua, attualmente in Concordato preventivo; la precarietà della società che gestisce l’ATO nella quale dovrebbe confluire la rete idrica comunale richiede infatti la verifica dello stato di insolvenza di Rivieracqua, per evitare il conferimento in una società che potrebbe essere dichiarata fallita».

