Capodanno, Coldiretti: “Brindare all’anno nuovo con vino made in Liguria”

Liguria. Vini rossi, bianchi, spumantizzati e fermi, rientranti o meno sotto le denominazioni DOC e IGP: la Liguria offre davvero una variegata scelta per salutare l’anno nuovo a suon di cin cin locali, grazie alla disponibilità di quasi 8 milioni e mezzo di bottiglie presenti nelle cantine, secondo i dati ICQRF Mipaaf al 30 novembre 2020.

Le feste di fine anno fanno registrare il massimo di domanda di vino e spumante italiano con circa 63 milioni tappi di spumante stappati solo in Italia, in calo però del 15% rispetto allo scorso anno a causa del lockdown, con lo stop a veglioni, feste private e la chiusura di ristoranti, bar e agriturismi per le misure anti Covid. E’ quanto stima la Coldiretti nel sottolineare che, tuttavia, nelle feste 2020 più di otto italiani su 10 (81%) non rinunciano a fare un brindisi Made in Italy per augurarsi anche un 2021 migliore.

