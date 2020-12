Ferrovie, 2.5 milioni di penali per Trenitalia e stop aumento biglietti: la delibera di Regione Liguria

Genova. Puntualità e produzione, pulizia e confort, funzionalità e garanzia del servizio: questi sono alcuni degli indicatori che sono stati valutati dagli uffici di Regione Liguria per quanto riguarda il trasporto ferroviario nel 2019, per arrivare al calcolo di sanzioni per quasi 4 milioni di euro, al di sopra del tetto previsto dal contratto di servizio.

Il calcolo è stato messo nero su bianco da una delibera della giunta regionale che ha approvato la relazione presentata dall’assessore Berrino: è stato tenuto conto anche delle conseguenze del crollo del Ponte Morandi, del consolidamento dei dati sulla puntualità e “sulle soppressioni da parte del Gestore Infrastruttura RFI e della presentazione da parte di Trenitalia S.p.A. di ulteriore documentazione a supporto delle richieste di derubricazione di alcune penali”.

