Il presidente Toti consegna allo spiderman ligure Mattia Villardita la bandiera della Regione Liguria

Genova. Il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha consegnato questa sera al savonese Mattia Villardita la bandiera ufficiale della Regione Liguria in segno di riconoscenza per la sua attività di volontariato dedicata ai più piccoli.

Il giovane 27 anni, veste infatti i panni di Spiderman per far visita ai bimbi dei reparti pediatrici degli ospedali della Liguria e donare loro un sorriso. Per questo, è tra le 36 persone alle quali il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di conferire l’onorificenza al Merito della Repubblica Italiana.

