Più di 1.400 richieste allo Sportello Lavoro Cisl Imperia Savona: “Pandemia effetti devastanti sull’occupazione”

Savona. “In provincia di Savona e Imperia la pandemia sta determinando effetti devastanti sull’occupazione, già da anni su livelli emergenziali”. Questo l’allarme lanciato dallo Sportello Lavoro della Cisl Imperia Savona, che dal 1° gennaio 2020 al 31 ottobre 2020 ha accolto più di 1.420 richieste.

Nonostante le restrizioni, infatti, lo sportello ha continuato ad operare senza interruzione “per aiutare concretamente chi ha avuto la sfortuna di perdere il lavoro, chi è in cerca di una prima occupazione, i tanti giovani che non stanno più seguendo un percorso di soldi e che non hanno un’occupazione, le tante persone disorientate da un cambiamento radicale del mondo del lavoro sempre più digitalizzato”.

... » Leggi tutto