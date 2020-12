Prevenzione, i provvedimenti del questore: in tre mesi 15 daspo urbani e 95 avvisi orali

Genova. Nel corso dell’ultimo trimestre del 2020 il questore di Genova, attraverso la divisione anticrimine, ha emesso nell’ambito dell’attività di competenza dell’autorità di pubblica sicurezza e con lo scopo di prevenire la criminalità e i comportamenti illeciti, diverse misure di prevenzione:

– con lo scopo di prevenire i reati nei confronti di persone ritenute dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, sono stati emessi: 95 avvisi orali, di cui 26 nei confronti di persone gravate da condanne per delitti non colposi e per le quali è stato anche disposto il divieto di detenere armi a modesta capacità offensiva, strumenti in libera vendita in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti, prodotti pirotecnici e soprattutto nei confronti dei soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato disposto il divieto di detenere apparati cellulari.

