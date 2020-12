Quiliano e Castel Vittorio unite per la corsa alla “Bandiera Arancione”

Quiliano/Castel Vittorio. I comuni di Quiliano e Castel Vittorio, in provincia di Imperia, collaborano per la presentazione delle proprie candidature per l’ottenimento del titolo di “Bandiera arancione” dal Touring Club Italiano, in risposta a un nuovo bando varato con l’assessorato al turismo della Regione Liguria. La vera novità è dovuta proprio al fatto che i due enti hanno collaborato, condividendo dettagli e specifiche tecniche, in relazione alle rispettive esperienze.

“Parecchi anni fa avevamo presentato la domanda, avvalendoci di un precedente bando della regione Liguria, senza esito positivo – spiega il sindaco di Castel Vittorio Gian Stefano Oddera – Stavolta abbiamo unito le forze con il comune di Quiliano, che vogliamo ringraziare sentitamente per il supporto che ci ha dato, anche attraverso il supporto del segretario generale in convenzione Achille Maccapani”.

