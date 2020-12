Sviluppo economico, 5 milioni di euro a fondo perduto per le imprese che assumono in Valpolcevera

Genova. Approvato, con decreto del commissario delegato, il bando da 5 milioni di euro dedicato all’incremento occupazionale, in relazione agli investimenti proposti dalle imprese, nella Zona Franca Urbana di Genova, così come previsto dal protocollo d’intesa firmato a luglio scorso da Regione Liguria, organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil Liguria e Confindustria Liguria.

“Si tratta di una misura importante che destina risorse per un territorio, quello della Valpolcevera, che negli ultimi due anni ha dovuto fronteggiare una crisi senza precedenti – commenta il presidente di Regione Liguria e commissario all’Emergenza Giovanni Toti – In questo modo diamo un sostegno concreto a una zona che alle conseguenze del drammatico crollo di ponte Morandi ha visto sommarsi la crisi economica causata dall’emergenza Covid. Si tratta di contributi a fondo perduto che sono direttamente collegati alla crescita occupazionale ma anche, allo stesso tempo, agli investimenti da parte delle imprese. In questo modo si contribuisce non solo a mantenere ma a potenziare il tessuto imprenditoriale dell’area”.

