Teatro Ambra di Albenga, Tomatis a Ciangherotti: “Mozione non votabile e superficiale, la giunta tutela la cultura”

Albenga. “Sembra che il consigliere Ciangherotti abbia partecipato ad un consiglio comunale diverso, ha scritto esattamente l’opposto di quanto è stato detto da me e dai consiglieri comunali intervenuti”. Questa la replica del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis all’esponente di Forza Italia Eraldo Ciangherotti che ieri ha attaccato la maggioranza, definendola “raccogliticcia e pasticciona” per aver bocciato entrambe le sue proposte che avevano lo scopo “di rendere Albenga un posto migliore dove vivere”.

Ieri pomeriggio, infatti, durante la seduta del consiglio comunale ingauno, Ciangherotti ha proposto due emendamenti: uno per “vincolare gli edifici del centro storico con valenza culturale a destinazione culturale al fine di evitare la scomparsa del teatro Ambra e il rischio di vederlo trasformato in supermercato” e l’altro per impegnare la giunta a regolamentare i concerti estivi che in alcuni quartieri “provocano disordine pubblico e mancanza di rispetto delle regole”.

... » Leggi tutto