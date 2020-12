Tragedia Quiliano, rientro in patria delle salme dei due ragazzi curdi: avviata una raccolta fondi

Quiliano. ACLI, ANPI, ARCI, Caritas, CGIL, CISL e UIL di Savona, in relazione al tragico evento avvenuto nella notte del 23 dicembre, hanno deciso di lanciare una sottoscrizione pubblica, in collaborazione con la rappresentanza in Italia del Governo Regionale del Kurdistan e i Comuni di Quiliano e Vado Ligure, per contribuire al rientro delle salme dei due ragazzi kurdi, di 19 e 23 anni, travolti dal treno presso la stazione di Vado-Quiliano.

“Ragazzi provenienti da una terra sconvolta – si legge in una nota – da ormai numerosi anni, da eventi bellici e che cercavano di raggiungere la Francia per costruirsi una vita migliore. Hanno trovato invece una terribile morte proprio nella nostra provincia”.

