Sanremo. Nell’ultima gara del 2020 la Sanremese cade per la seconda volta in Piemonte. Dopo la sconfitta di Bra, allo stadio Amedeo Damiano di Saluzzo, i padroni di casa di mister Boschetto si impongono di misura grazie ad una rete di Gaboardi nella ripresa. Il match, recupero della sesta giornata di campionato, premia i padroni di casa che conquistano tre punti d’oro per il morale e la classifica.

