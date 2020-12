Vado Ligure in lutto, si spegne a 53 anni Enrico Marson

Vado Ligure. Risveglio triste, questa mattina, per la comunità di Vado Ligure. E’ infatti scomparso, a 53 anni, Enrico Marson, dopo una breve malattia.

Marson era molto noto in paese per il suo lavoro alla pasticceria Caviglia. E in tantissimi in queste ore lo ricordano proprio in questa veste, grazi al suo sorriso contagioso che illuminava l’inizio giornata di tanti vadesi. “Non sarà più lo stesso entrare e non vederti più – scrive Sabrina – Eri proprio una bella e brava persona, non meritavi tutto questo”. “Se ne vanno sempre i migliori, le persone più belle – è il rimpianto di Deborah – mi mancheranno parecchio le tue parole, la tua ironia, le tue battute spiritose del mattino presto”. “Un meraviglioso ragazzo dal sorriso contagioso” lo ricorda Patrizia. “Un ragazzo solare, che strappava sempre una risata a tutti” racconta Giada.

