Albenga, il bilancio di fine anno del sindaco Tomatis: “Poste le basi per un 2021 produttivo”

Albenga. “Quello che abbiamo appena trascorso è stato un anno particolarmente difficile sia dal punto di vista sanitario che economico. Oggi, purtroppo, la situazione non si è ancora risolta, ma a differenza di quando la pandemia è iniziata abbiamo una prospettiva concreta rappresentata dal vaccino. Colgo l’occasione per invitare tutti i cittadini a fare la vaccinazione perché questo è un gesto di grande impegno civile oltre ad essere una scelta rispettosa nei confronti di chi il vaccino non lo può fare”.

Inizia così il messaggio di fine anno del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, che ha deciso di salutare il 2020 attraverso un videomessaggio pubblicato sui social.

