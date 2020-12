Botti di Capodanno nell’Imperiese, i consigli dei Rangers d’Italia a tutela degli animali

Imperia. L’istituzione, da parte del Governo, di una zona rossa a livello nazionale per contrastare la pandemia da Covid-19, comporterà l’arrivo di un Capodanno diverso, ma sicuramente, qualche privato cittadino deciderà ugualmente di acquistare e sparare i botti. Ogni anno, a San Silvestro, numerosi animali domestici scappano in preda alla paura, a causa dei forti rumori per lo scoppio di fuochi d’artificio e petardi e, purtroppo, per molti di loro, tale fuga si conclude nel peggiore dei modi. I volontari dei Rangers d’Italia, associazione italiana in difesa dell’ambiente e degli animali, consigliano di trascorrere la sera del cenone di Capodanno coi propri animali domestici, in maniera da non lasciarli da soli, in preda all’ansia e all’agitazione.

