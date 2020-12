Buoni spesa ad Albenga, Tomatis (Lega): “Distinguere tra errori formali e dichiarazioni volutamente false”

Albenga. “Va marcata una netta distanza tra chi ha commesso un mero errore formale nella compilazione dei documenti per ricevere i buoni spesa, da chi ha scientemente dichiarato il falso tentando di approfittare di una misura che era mirata a sostenere i cittadini più fragili che hanno patito gravi difficoltà economiche nel periodo del covid e a causa delle chiusure per zona rossa”. A parlare, in una nota, è il consigliere comunale di minoranza della Lega Roberto Tomatis, che torna così sulla questione “buoni spesa”, argomento “caldo” della politica ingauna di fine anno.

“Tra loro infatti c’è chi ha perso il lavoro, o con quella somma ha potuto sfamare i figli e la famiglia ed ora per non essere stato capace di compilare correttamente una domanda si trova a dover affrontare una multa non avendo neppure i soldi per fare la spesa, figuriamoci per poterla pagare”, dice Roberto Tomatis dall’opposizione.

