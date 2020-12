Caccia al cinghiale estesa a gennaio, la Regione: “Siamo al 43% del contigente”

Genova. Le squadre di caccia al cinghiale della Liguria potranno proseguire la loro attività ancora per tutto il prossimo mese di gennaio. Questa attività si svolge nei periodi previsti dal calendario venatorio (per la stagione 2020/21, dal 4 ottobre al 3 gennaio) e fino all’abbattimento di un numero prestabilito di animali: si tratta del contingente annuale, previsto per questa stagione in 23.240 capi complessivi.

“In caso di mancato completamento del contingente previsto per la stagione in corso –spiega il vicepresidente e assessore alla Caccia Alessandro Piana – la legge regionale prevede che la caccia del cinghiale svolta dalle squadre possa proseguire nel mese di gennaio, fino al raggiungimento del numero massimo di abbattimenti possibile. I dati sugli abbattimenti effettuati, costantemente monitorati dagli uffici regionali, mostrano a fine dicembre una situazione fortemente ridimensionata rispetto alle stagioni precedenti, con una percentuale di cinghiali abbattuti, a livello regionale, di poco superiore al 43% del totale”.

... » Leggi tutto