Covid, Fials: «Un 2020 da eroi dimenticati, ai sanitari diciamo grazie»

Genova. «Smettete di chiamare eroi, infermieri, medici e operatori, se non gli concedete neanche un euro di premio sullo stipendio. Con queste parole pronunciate da un importante esponente politico il 2 dicembre scorso in Parlamento noi della Fials vogliamo chiudere il 2020 per non dimenticare e per chiedere dove siano finite quelle promesse. Ma soprattutto per dire grazie a chi ha reso migliore il mondo. Professionisti mille volte evocati come eroi, e strumentalizzati da attacchi politici incrociati. Opposizione contro Governo, Regioni contro Stato centrale, Aziende sanitarie contro Ministero della salute. Quando ciò che serviva dimostrare a questo esercito di valorosi soldati doveva essere solo rispetto e considerazione». Così dice Giuseppe Carbone, segretario generale della Fials, nel messaggio di fine anno.

