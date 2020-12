Covid, tra i primi vaccinati anche Brunello Brunetto: “Sto benissimo, invito tutti i liguri a farlo”

Savona. Come da programma, sono iniziate questa mattina all’ospedale San Paolo le somministrazioni dei vaccini anti Covid-19, arrivati ieri mattina nel presidio. Tra i primi a riceverlo il dott. Brunello Brunetto, consigliere regionale ed ex primario dei reparti di anestesia e rianimazione, nonché vaccinatore volontario.

“Stamane – racconta il leghista – ho ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid-19 in quanto iscritto nella lista dei volontari vaccinatori per l’Asl2 Savonese e mi sento benissimo. Presterò la mia opera di volontariato dove servirà, in particolare nelle Rsa e nelle Residenze protette. La prossima settimana ci sarà il via alle prime vaccinazioni anche al Santa Corona di Pietra Ligure”.

