Gli auguri di Buon Anno e una dedica “speciale”

Un viaggio per i tanti addetti ai lavori, per tutti gli appassionati e per i curiosi piccoli e grandi alla scoperta di uno sport meraviglioso, emozionante e divertente quale è il calcio. Così definirei questa rubrica che IvgSport Savona mette a disposizioni settimanalmente di quanti vogliano essere informati in maniera competente, articolata e soprattutto real live, di ciò che avviene all’interno del magico mondo del pallone.

Ed ecco allora i puntuali approfondimenti, le interviste, i profili di personaggi famosi in ambito locale e a volte in orbita nazionale, gli aneddoti, i comunicati ufficiali federali, le minuziose trattazioni di argomenti specie a riguardo del settore giovanile. E ancora note di merito, iniziative ed eventi di natura virtuosa, i dossier sui tornei più importanti spesso anche a livello internazionale, le nuove normative, i consigli utili per le società. Il tutto perseguendo un mero scopo divulgativo e promozionale di una esaltante avventura come sa solo essere il calcio.

