Imperia. Verifiche anti Covid partite nel capoluogo: un posto di blocco della Guardia di Finanza è stato posizionato sulla superstrada di lungomare Vespucci. Il Ministero dell’Interno ha annunciato, infatti, controlli “inflessibili” per la giornata di oggi, 31 dicembre, dalla quale l’intero Paese ripiomba in zona rossa per quanto riguarda sia spostamenti che eventuali assembramenti.

