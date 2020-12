In Liguria caccia al cinghiale estesa a gennaio, Piana: «Raggiunto solo il 43% del contigente annuale previsto»

Genova. Le squadre di caccia al cinghiale della Liguria potranno proseguire la loro attività ancora per tutto il prossimo mese di gennaio. Questa attività si svolge nei periodi previsti dal calendario venatorio (per la stagione 2020/21, dal 4 ottobre al 3 gennaio) e fino all’abbattimento di un numero prestabilito di animali: si tratta del contingente annuale, previsto per questa stagione in 23.240 capi complessivi.

