Porto di Genova, l’Usb: “Basta lavoro precario, il lavoro temporaneo deve essere fornito dalla Culmv”

Genova. Nuovo affondo da parte della sezione porto di Genova dell’Usb ai terminalisti. In un volantino distribuito ieri il sindacato di base mette sotto accusa la pratica da parte delle aziende di ricorrere a lavoratori assunti con contratti a tempo determinato a fronte di un’organizzazione del lavoro del porto di Genova che prevede invece che il lavoro temporaneo sia fornito dalla compagnia unica (Culmv).

Per l’Usb con l’impiego di addetti assunti a tempo determinato i terminal operator intenderebbero “creare una concorrenza al ribasso del costo del lavoro anche sul piano della flessibilità, sia all’interno del proprio organico che nei confronti della compagnia. Perché d’altro canto – si chiede USB – i nuovi assunti non sono presi dal serbatoio degli interinali dell’agenzia per il lavoro Intempo per i 100 lavoratori in attesa di stabilità?”.

