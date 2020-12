Punto nascite Santa Corona, il consiglio di Andora approva mozione a sostegno del pronto soccorso pediatrico

Andora. Il capogruppo di minoranza di “Insieme per Andora” Flavio Marchiano si dice soddisfatto per aver ottenuto, insieme ai consiglieri Roberto Ardissone, Michele Carofiglio e Rosella Porcella, il voto unanime del consiglio comunale alla mozione (discussa in occasione della riunione di ieri) a sostegno del mantenimento del Dea di II livello per l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

“Oltre a ricordare che il mantenimento del DEA di II livello è da ritenersi una struttura assistenziale di primo piano per tutto il bacino d’utenza del ponente ligure – dice Flavio Marchiano – abbiamo posto particolare enfasi sulle conseguenze che oggi purtroppo viviamo con la chiusura – il 4 novembre 2020 – del reparto di ostetricia e ginecologia: il ridimensionamento drastico del servizio di pediatria”.

