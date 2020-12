Quando la notte di Capodanno portava a Savona i grandi eventi in Darsena con migliaia di persone

Savona. La notte di Capodanno porta inevitabilmente al ricordo di… Capodanno. Intendiamo quello di Savona, quando si faceva e non c’era ancora il Covid, anche se in realtà era scomparso dai radar ancor prima della pandemia.

L’ultimo, nello splendido palcoscenico della Darsena, aveva visto come principiale protagonista Riccardo Fogli con le canzoni dei Pooh: vai con Pensiero e Piccola Katy, basterebbero solo quelle per decretare il successo di una serata che aveva invece molte altre componenti, come le due ore di discoteca che portavano alla chiusura della nottata.

