Rivieracqua, Amaie cede la gestione dell’acquedotto. Rodi: «Giorno importante per la realizzazione del gestore unico»

Sanremo. Ieri è stato un giorno importante ai fini della realizzazione del gestore unico per l’ATO imperiese; infatti, presso lo studio del notaio Gianni Donetti a Sanremo, Amaie SpA ha provveduto all’integrazione del ramo idrico mediante affitto di ramo di azienda per la gestione del servizio idrico nel Comune di Sanremo (nonché in parte dei Comuni di Taggia, Ospedaletti e Badalucco).

... » Leggi tutto