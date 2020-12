Ruba auto, causa incidenti e fugge: ladro di macchine e pirata della strada arrestato dalla polizia locale di Albenga

Albenga. La polizia locale di Albenga ha rintracciato e arrestato un ladro di auto che, nei giorni scorsi, era salito agli onori delle cronache pe aver causato anche diversi incidenti stradali. Il malvivente è G.M., tunisino pregiudicato che da tempo aveva adottato in diverse cittadine della Liguria un modus operandi del tutto particolare: rubava un’auto e vi circolava indisturbato fino a che questa era in grado di funzionare; al volante della auto rubate, infatti, il nord-africano si è reso protagonista di diversi sinistri dai quali si è sempre allontanato senza prestare soccorso (gli ultimi episodi si sono verificati sulla via Aurelia tra Alassio e Albenga).

L’arresto, effettuato durante la scorsa notte, è giunto al termine di un’ attività di indagine che ha coinvolto sia gli agenti della polizia locale in servizio in strada, sia quelli in stanza al comando che, attraverso l’attenta osservazione delle telecamere di videosorveglianza ad alta precisione alcune delle quali dotate del sistema Ocr di riconoscimento delle targhe, sono riusciti a identificare l’uomo che si era reso protagonista non solo di diversi furti d’auto, ma aveva pericolosamente messo in pericolo gli utenti della strada provocando diversi incidenti.

