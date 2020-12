Savona, assessore Montaldo più “ricco” in Comune: ha un reddito di mezzo milione. Caprioglio al 4° posto

Savona. A fine anno è tempo di bilanci anche per gli assessori e i consiglieri comunali di Savona che, in questi giorni, hanno reso pubbliche – come vuole la normativa sulla trasparenza – le loro dichiarazioni dei redditi relativi al 2019.

Numeri alla mano, in cima alla classifica compare il commercialista Silvano Montaldo, con quasi mezzo milione di euro di reddito complessivo – per la precisione 455.919 euro – seguito dal medico e consigliere Andrea Addis (lista civica con Cristina Battaglia), che raggiunge un reddito pari a 143 mila e 419 euro.

