Savona, messaggio di fine anno del sindaco Caprioglio: “Anno difficile per tutti, un pensiero a chi ci ha lasciato”

Savona. “Ci lasciamo alle spalle un anno difficile per tutti, nel quale abbiamo cercato di trovare soluzioni in situazioni di emergenza e di fornire risposte, nonostante, l’incertezza generale”. Così, nel suo messaggio di fine anno ai cittadini savonesi, il primo cittadino della città della Torretta Ilaria Caprioglio.

“Un anno – racconta il sindaco – nel quale siamo scesi in piazza per parlare a categorie che, giustamente, protestavano o siamo andati nelle strade affinché nessuno fosse lasciato solo. Un anno in cui abbiamo lavorato ancor più a stretto contatto con enti e associazioni per essere maggiormente concreti, immediati e incisivi nelle azioni”.

