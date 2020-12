Sierologici in farmacia, il pediatra Ferrando: “Non prendiamoci in giro, inutili per diagnosi e prevenzione”

Genova. Il pediatra genovese Alberto Ferrando, presidente dell’associazione pediatri extraospedalieri, invita alla massima cautela sul tema della vendita in farmacia dei test sierologici per il Covid-19. L’annuncio della vendita anche nelle farmacie di prossimità, e non solo ai professionisti, di questo tipo di esame è stato fatto dal ministro della Salute Speranza nella giornata di ieri e sicuramente potrà rendere più semplice l’acquisto e l’utilizzo del test. Ma, c’è un ma.

“L’esame sierologico non serve assolutamente a diagnosticare la presenza del virus della malattia – ricorda il medico a chi pensasse di poter sostituire con quel test un tampone antigenico o ancor peggio molecolare – quando il test sierologico è positivo ormai la persona aveva il virus nel suo organismo da vari giorni, settimane o mesi e se doveva contagiare qualcuno lo ha già fatto”.

... » Leggi tutto