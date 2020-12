Sporting Club Quinto, Giorgi: “Chiuso un anno difficile, in arrivo sorprese per il centenario”

Genova. L’impatto del coronavirus nella vita della società, della piscina, delle varie formazioni, dalla prima squadra alle giovanili. Ma non solo: il bilancio sportivo di un anno davvero strano e i programmi per i prossimi dodici mesi, che segneranno l’ingresso dello Sporting Club Quinto nel centenario. Giorgio Giorgi, presidente del club biancorosso, fa il punto della situazione nella tradizionale intervista di fine anno.

Presidente, partiamo dall’argomento che ha tenuto banco in questi mesi: la pandemia di coronavirus. Come si è mossa la società?

“Ci siamo attivati qualche giorno prima che arrivassero le decisioni del Governo chiudendo ogni attività all’interno della nostra piscina. Le notizie che circolavano sui primi cluster e i casi di contagio in rapida crescita ci avevano suggerito di prendere quella sofferta decisione, poi suffragate dalle scelte dell’esecutivo. Lo sport è condivisione e socialità, ma la sicurezza dei nostri atleti e dei nostri utenti viene prima di tutto: ci siamo mossi in questo solco. Tuttavia non siamo rimasti con le mani in mano e abbiamo approfittato di quella pausa e poi della stagione estiva per effettuare profondi lavori di restyling e manutenzione. Oggi abbiamo a disposizione un impianto totalmente rinnovato e quando si potrà riaprire avremo una marcia in più”.

