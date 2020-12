Ubriachi in strada e senza mascherina: denunciati e multati

Genova. I poliziotti delle volanti sono intervenuti ieri sera in via Bersaglieri d’Italia a Cornigliano per dirimere una lite tra due uomini che, ubriachi e senza mascherina. I due, un 27enne ecuadoriano e un 19enne genovese, erano anche senza mascherina: per questo sono stati entrambi multati per il mancato rispetto della normativa anti-covid oltre che per ubriachezza molesta.

Il 27enne inoltre si è scagliato contro un poliziotto danneggiandogli il cinturone in dotazione con la divisa. A seguito di controllo, è stato trovato in possesso di un paio di forbici: è stato denunciato per resistenza, danneggiamento e porto di oggetti atti a offendere.

... » Leggi tutto