Vaccine Day, scatta la fase 1: somministrazione alle “prime linee” di ospedali e rsa

Genova. Con la somministrazione alla coordinatrice infermieristica del Gaslini è partita questa mattina la fase 1 della campagna di vaccinazione contro il Covid in Liguria, fase che proseguirà nei prossimi giorni con le operazioni che vedranno coinvolte il personale sanitario delle strutture sanitarie e delle rsa della regione.

Sono 14 le strutture che sono state predisposte per portare avanti questa prima ondata di vaccinazioni, che prevede la distribuzione di circa 18 mila dosi, che saranno tutte somministrate “a testa” per chi si è messo in lista: per la seconda dose, prevista dal protocollo per stabilizzare la protezione, bisogna aspettare almeno 21 giorni, per cui si aspetteranno le prossime dotazioni

... » Leggi tutto