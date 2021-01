Campionati dilettanti: si allontana l’ipotesi della ripresa il 7 febbraio

Vi sono ancora troppe incognite legate alla curva dei contagi e ai protocolli di sicurezza: in attesa delle elezioni si pensa a chiudere solo i gironi di andata. Mentre il mondo del calcio dilettantistico è in piena campagna elettorale, nella regione più potente ma anche più martoriata, vale a dire la Lombardia, si deve iniziare a pensare ad una possibile ripartenza dell’attività dall’Eccellenza ai campionati giovanili, fermi ormai da più di due mesi: il presidente uscente del CRL, Giuseppe Baretti, aveva ipotizzato come data di re-start dei campionati il week end del 6-7 febbraio 2021 ma tante, troppe sono le incognite legate alla curva dei contagi da Covid-19 da cui dipende il ritorno i meno in campo per le categorie dilettanti.

La Serie D è già un banco di prova importante e rivelatore delle tante falle del sistema attuato per monitorare i protocolli di sicurezza: troppe infatti le problematiche legate all’esecuzione di tamponi all’interno di ogni gruppo e troppo onerose le spese che una singola società deve sostenere per poter garantire la piena salvaguardia dei suoi tesserati. Il girone A di Serie D è il più martoriato, con tante gare di recupero ancora da disputare prima di riprendere il regolare svolgimento del campionato: va da sé che la data del 7 febbraio è pura utopia.

