Coronavirus, Toti: «Liguria tra prime regioni per percentuale vaccini somministrati»

Genova. «Sull’emergenza, anche il primo giorno dell’anno la macchina della sanità ligure è in azione. Oggi è il primo giorno di lavoro dei nuovi vertici della sanità. Un’occasione buona per augurare loro buon lavoro. So che sono in piena attività per fare in modo che prosegua il lavoro in tutti i nostri ospedali». Lo ha detto nel tardo pomeriggio il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, dalla sala della Protezione Civile regionale dove si è recato in occasione del prolungamento dell’allerta neve per salutare gli operatori e i tecnici in servizio.

