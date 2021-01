Nevica nell’entroterra savonese, ma la viabilità tiene: a Osiglia paesaggio fiabesco

Provincia. La dama bianca era attesa nell’entroterra savonese in queste prime ore del 2021 e anche questa volta non si è fatta attendere. I primi fiocchi hanno iniziato a cadere già al mattino anche in Valbormida, mentre un po’ di nevischio ha interessato alcune località costiere a levante della provincia.

Anche a Osiglia, dove poche settimane sono riemersi dal lago svuotato i resti dell’antico borgo sommerso nell’acqua, in queste ore la neve è caduta e continua a cadere copiosamente regalando ai residenti e ai passanti uno scenario magico.

