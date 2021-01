Ristori imprese, Benveduti: “Nessuna delle imprese aventi diritto rimarrà fuori”

Regione. Si è tenuto in mattinata, in videoconferenza, l’incontro di aggiornamento tra Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova e associazioni di categoria dell’Artigianato e del Commercio, in merito all’assegnazione dei ristori economici previsti dall’art.22 del Decreto Legge n.157/2020.

Regione Liguria, nella persona dell’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, ha ripercorso le dinamiche dell’elaborazione del provvedimento, improntate a mantenere sul territorio i 7,7 milioni stanziati dal governo, che, per vincoli propri di impegno entro la fine del corrente anno (pena il loro ritiro), hanno dovuto necessariamente essere impiegati non attraverso gli abituali percorsi di selezione e strutturazione di bandi, bensì definendo semplicemente a priori tipologie e codici Ateco di percipienti, identificati poi attraverso i registri delle Camere di Commercio, focalizzando le imprese più colpite dalle restrizioni dei Dpcm governativi, risalenti al mese di novembre.

... » Leggi tutto