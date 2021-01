Genova. E’ stato notato da un cittadino dalla finestra mentre spaccava il vetro della sua auto in sosta sotto casa.

E’ successo ieri poco dopo la mezzanotte in via del Campasso a Sampierdarena.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti che hanno trovato il ladro, un dominicano di 24 anni, ancora sul sedile posteriore dell’auto. Nelle tasche aveva nascosto le monete appena rubate dal cruscotto.

