“Chi nasce in Liguria è ligure”, si allarga la polemica politica

Liguria. Si è (ovviamente) allargata la polemica intorno alle dichiarazioni del capogruppo della Lega in consiglio regionale Stefano Mai e al successivo botta e risposta tra lui e il presidente della Regione Giovanni Toti intorno alla “cittadinanza ligure” del primo nato del 2021 in Liguria e, di conseguenza allo “ius soli” da applicare a tutti i neonati nella nostra regione.

La senatrice ligure del MoVimento 5 Stelle Elena Botto afferma: “I commenti comparsi sotto un post del presidente della Regione Liguria sulla prima bambina nata in Liguria sono ignobili, di una infinita bassezza e ignoranza. Purtroppo, questo orrido spettacolo non bastava: ad aggiungerci il carico ci ha pensato la politica nella persona del deputato Edoardo Rixi, che ha cavalcato la polemica affermando che quella bambina, nata da mamma nigeriana, non è ligure”.

