“Chi nasce in Liguria è ligure”, Tomatis (Lega) lancia la frecciata a Mai: “Risibile strumentalizzare la nascita di un bambino”

Albenga. Non la si può certo definire una vera e propria “spaccatura”, ma è rilevante la “divergenza di opinioni” tra il consigliere comunale della Lega di Albenga, Roberto Tomatis, ed il capogruppo regionale del Carroccio Stefano Mai rispetto alla questione della prima bimba nata in Liguria in questo 2021 e il conseguente dibattito sullo “ius soli” che sta animando da ieri il dibattito politico.

Tomatis ricorda che “esiste un’anima moderata all’interno della Lega, composta da persone intelligenti e da donne e uomini di alto profilo istituzionale che sa affrontare da altre angolature e con toni meno accesi o ideologici situazioni come la nascita di Greta, prima neonata a Genova del 2021 figlia di genitori nigeriani”.

