Nuovo carcere, Ciangherotti (FI): “Anche il garante dei regionale dei detenuti boccia Cengio. Albenga è la sede idonea”

Albenga. “La sede più idonea per il nuovo carcere è Albenga”. A rilanciare la proposta è il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale ad Albenga Eraldo Ciangherotti.

Il forzista si esprime a seguito dell’intervento del referente regionale dei detenuti in Piemonte, il fossanese Bruno Mellano che ha bocciato l’ipotesi di realizzare una nuova casa circondariale a Cengio. “Sbagliano i sindaci degli enti locali di Piemonte e Liguria di collocare un nuovo carcere nell’area dell’ex Acna a Cengio, in Liguria – ha sottolineato Mellano – Giusto pensare al riutilizzo dell’area industriale dismessa. Si tratta però un luogo isolato che non garantisce un reinserimento sociale e pena dignitosa a contatto con le famiglie e i servizi. Al massimo si può valutare l’utilizzo dell’imponente complesso della Scuola di polizia penitenziaria di Cairo-Montenotte dove si sta già sperimentando il lavoro all’esterno per alcuni detenuti di Fossano”.

