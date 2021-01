Punto nascite Santa Corona, tutto pronto per la manifestazione del 23 gennaio: una “catena umana” per abbracciare l’ospedale

Pietra Ligure. Proseguono i preparativi per la manifestazione di protesta promossa dal gruppo Facebook “Riapriamo il punto nascite del Santa Corona” per far riaprire il punto nascite dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e “a difesa della sanità pubblica per ricostruire una adeguata rete territoriale socio sanitaria”.

Sabato 23 gennaio alle 10 i partecipanti si ritroveranno all’ingresso dell’ospedale per formare “una catena umana distanziata per rappresentare un grande abbraccio alla sanità pubblica”.

