Covid, Albisola Marina e Superiore: maratona di solidarietà del Lions Club

E’ stata una vera e propria piccola maratona di solidarietà quella che si è svolta nei giorni scorsi a cavallo della festività di Natale. Alcuni soci del Lions Club Albissola Marina e Albisola Superiore, mettendo in atto il progetto “Buon Natale Nonni!”, hanno fatto visita alle case di riposo delle due Albisole e di Sassello.

A tutti gli ospiti è stato portato un piccolo regalo differenziato fra le varie strutture come calzini colorati, asciugamani personalizzati, cornici per le foto dei familiari, accompagnato da un “pandorino” monoporzione e da un biglietto di auguri per un totale di 123 pacchi. Inoltre, sono stati donati anche due lettori Dvd ed una cospicua raccolta di film da proiettare durante le feste.

