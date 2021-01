Rixi (Lega): “Il governo si è dimenticato di oltre 100 precari del ponte Morandi”

Genova. Il deputato della Lega Edoardo Rixi fa propria una battaglia dei sindacati, in particolare della Uil, per la stabilizzazione dei lavoratori assunti per l’emergenza del ponte Morandi e solo in parte stabilizzati (di fatto solo 120 agenti della polizia locale genovese).

“Il Governo si è dimenticato dei lavoratori precari coinvolti da Comune, Regione e Camera di Commercio dopo il crollo di Ponte Morandi. Nella legge di Bilancio non c’è alcuna traccia sulla loro stabilizzazione. La Lega ripropone quindi un emendamento al Milleproroghe per permettere di sanare questa ingiustizia riconfermando i lavoratori fino alla conclusione dell’emergenza provocata dal crollo del ponte Morandi, un processo che porterà poi alla definitiva stabilizzazione”, afferma Rixi.

