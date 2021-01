Acquisti natalizi nell’era Covid, Confcommercio: “Calo inevitabile, si salvano solo giocattoli e alimentare”

Savona. Sicuramente gli acquisti online hanno inciso fortemente, e forse più che in passato specie nell’anno pandemico, tuttavia le campagne “compra locale” a sostegno del piccolo commercio e dei negozi sotto casa hanno fatto la loro parte, fermo restando il contesto di emergenza sanitaria che ha limitato gli spostamenti. Così Confcommercio Savona commenta l’andamento degli acquisti natalizi, indubbiamente, e come era nelle previsioni, in netto calo rispetto agli anni scorsi.

“La voglia della gente di aiutare a tenere vivi i commercianti di quartiere e gli esercizi delle nostre località è stata forte, ma è chiaro che non è bastato a risollevare un settore in profonda crisi: è mancato quest’anno quel consueto clima del giro natalizio in cerca di regali, una tradizione stoppata dal Covid” afferma il presidente provinciale di Confcommercio Vincenzo Bertino.

