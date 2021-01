Coronavirus, il fisico Battiston: “La Liguria è fuori dalla seconda ondata”

Genova. La Liguria è sostanzialmente fuori dalla seconda ondata di coronavirus. A sostenerlo è Roberto Battiston, fisico dell’Università di Trento, secondo cui invece ci sono cinque regioni in Italia che non hanno ancora superato la fase più acuta dell’epidemia. Si tratta di Veneto, Sardegna, Puglia, Marche e Trentino.

L’indice Rt “è molto utile per segnalare un andamento” ma, secondo Battiston, “non può essere sufficiente da solo per avere un quadro epidemiologico completo ai fini della gestione dell’ epidemia. L’individuazione delle zone rosse, gialle e arancioni parte dal valore dell’indice Rt, ma deve considerare anche il grado di sviluppo dell’epidemia sul territorio – osserva il fisico – in quanto va anche inclusa nella valutazione la quantità dei casi positivi nella regione: sono i due valori insieme che determinano quanto rapidamente può ripartire l’epidemia e permettono di valutare il rischio di saturare il sistema sanitario territoriale”.

