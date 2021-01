Hanno pagato le tasse anche se potevano rinviarle, ecco i quattro genovesi “contribuenti solidali”

Genova. I “contribuenti solidali” sono le aziende o imprese individuali che durante il periodo pandemico avrebbero potuto rinviare le tasse ma hanno deciso di rispettare i termini di pagamento standard. Sono circa 300 realtà economiche in tutto il Paese – rese note dal ministero dell’Economia attraverso un apposito elenco – e tra queste ce ne sono quattro genovesi, un’azienda e tre liberi professionisti. Ecco chi sono:

L’azienda è la Hi-Lex Italy di Chiavari, la ex Lames, una grossa società specializzata in componenti per auto che dopo un periodo di concordato preventivo aveva finalmente ripreso a lavorare e a trovare commesse nell’anno del covid. La Hi-Lex conta 250 dipendenti e un fatturato di 70 milioni (compresa la controllata al 100% Hi-Lex Serbia e la maggioranza di un’altra azienda in Cina: Shenyang Hi-Lex, dove c’è la sede della Bmw), tra i maggiori clienti Fca, Bmw Audi, Volkswagen e Peugeot.

