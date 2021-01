I vigili del fuoco volontari all’Usb: “Non siamo antagonisti di nessuno ma vogliamo essere rispettati”

Provincia. La sezione provinciale dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari risponde a quanto affermato nei giorni scorsi dal coordinamento Usb dei vigili del fuoco.

“L’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari è un ente morale rappresentante della componente Volontaria del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – si legge nella nota – I vigili del fuoco volontari non sono antagonisti di nessuno ma cittadini di buona volontà che all’interno delle fila del Corpo Nazionale, mettono a disposizione del prossimo la loro professionalità, abnegazione, forza di volontà e tempo libero per aiutare il prossimo in ogni circostanza”.

... » Leggi tutto